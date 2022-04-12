На армию передадут более 20 тонн конфискованного мяса, которое принадлежало белорусу

Правоохранители обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более 20 тоннами мяса, которое принадлежало белорусскому предпринимателю. Сообщается, что его отправят на нужды Вооруженных Сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

На армию передадут более 20 тонн конфискованного мяса, которое принадлежало белорусскому предпринимателю (dbr.gov.ua)

Всего с начала горячей фазы войны России против Украины ГБР уже передало на нужды армии почти 600 тонн продуктов.

Сейчас движение груза остановили. Ведомство направило соответствующие материалы в Николаевскую областную военную администрацию, чтобы мясо принудительно изъяли и передали на нужды ВСУ.

Отмечается, что оно принадлежало белорусскому предпринимателю, стоимость мяса составляет 1,6 миллиона гривен.

"Работники ГБР совместно с сотрудниками Гостаможслужбы Одесской таможни обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более 20 тонами мяса-говядины", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что во Львове суд на армию перечислил 650 тысяч евро, которые принадлежали российским коммерсантам.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 48-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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