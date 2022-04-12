На армию передадут более 20 тонн конфискованного мяса, которое принадлежало белорусу

Правоохранители обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более 20 тоннами мяса, которое принадлежало белорусскому предпринимателю. Сообщается, что его отправят на нужды Вооруженных Сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"Работники ГБР совместно с сотрудниками Гостаможслужбы Одесской таможни обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более 20 тонами мяса-говядины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оно принадлежало белорусскому предпринимателю, стоимость мяса составляет 1,6 миллиона гривен.
Сейчас движение груза остановили. Ведомство направило соответствующие материалы в Николаевскую областную военную администрацию, чтобы мясо принудительно изъяли и передали на нужды ВСУ.
Всего с начала горячей фазы войны России против Украины ГБР уже передало на нужды армии почти 600 тонн продуктов.
На армию передадут более 20 тонн конфискованного мяса, которое принадлежало белорусскому предпринимателю (dbr.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что во Львове суд на армию перечислил 650 тысяч евро, которые принадлежали российским коммерсантам.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 48-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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