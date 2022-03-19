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На армию и гуманитарную помощь через Ощадбанк уже собрали 3 млрд гривен

Фото: на армию и гуманитарную помощь через Ощадбанк уже собрали 3 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С начала войны через Ощадбанк физические и юридические лица перечислили на поддержку Вооруженных сил Украины и благотворительную помощь 3 млрд гривен. Перечисления осуществляются украинскими и иностранными гражданами и компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

В пресс-службе напомнили, что финансово поддержать военных удобно через мобильное приложение Ощад 24/7. Для перечисления средств следует выбрать в меню "Платежи" сервис "Благотворительность", а в нем "Поддержим Украинскую Армию".

"Перечислить можно любые суммы с любой карты Ощадбанка, в том числе с карты єПідтримка", - говорится в сообщении

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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