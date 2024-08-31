В "Армії+" з'явиться електронне посвідчення військового: названо терміни

Нагадаємо, що днями раніше Черногоренко повідомила, що Міноборони України розширить функціонал у "Резерв+". Це, своєю чергою, дасть змогу залучити ще кілька мільйонів користувачів.

Зокрема, зараз триває робота над впровадженням функції онлайн рекрутингу, а також отримання відстрочки.

"Зараз ми додаємо опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї, це відстрочка, яка пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання", - повідомила чиновниця.

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