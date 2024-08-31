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В "Армии+" появится электронное удостоверение военного: названы сроки

Фото: Екатерина Черногоренко (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Эдуард Ткач

В приложении "Армия+" в течение следующих полугода появится электронное военное удостоверение. Он будет для военнослужащих.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью спикеру ведомства.

Черногоренко отметила, что это будет полноценный электронный документ с фотографией и всеми необходимыми реквизитами. Он будет аналогичен с электронным военно-учетным документом, который есть в приложении "Резерв+", но для военнослужащих.

"Мы планируем электронное военное удостоверение... Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ", - отметила заместитель министра обороны Украины.

Напомним, что днями ранее Черногоренко сообщила, что Минобороны Украины расширит функционал в "Резерв+". Это в свою очередь, позволит привлечь еще несколько миллионов пользователей.

В частности, сейчас идет работа над внедрением функции онлайн рекрутинга, а также получения отсрочки.

"Сейчас мы добавляем опцию онлайн рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. У нас в работе три типа отсрочек: это многодетные семьи, это отсрочка, связанная с людьми с инвалидностью, и это студенты дневной формы обучения", - сообщила чиновница.

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