До "Армії відновлення" залучили вже дві тисячі безробітних

До проєкту "Армія відновлення" залучили вже понад дві тисячі безробітних, а на оплату їхньої праці направили понад 8,5 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Державної служби зайнятості.

Більше всього людей залучили до роботи в Сумській (664 людини), Київській (509 людей) та в Полтавській областях (313 осіб).

"Вже понад 2000 безробітних осіб зробили внесок у розв'язання найгостріших проблем України, будучи залученими до суспільно корисних робіт (СКР)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

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