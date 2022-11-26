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До "Армії відновлення" залучили вже дві тисячі безробітних

Фото: до "Армії відновлення" долучилося понад дві тисячі безробітних (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

До проєкту "Армія відновлення" залучили вже понад дві тисячі безробітних, а на оплату їхньої праці направили понад 8,5 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Державної служби зайнятості.

"Вже понад 2000 безробітних осіб зробили внесок у розв'язання найгостріших проблем України, будучи залученими до суспільно корисних робіт (СКР)", - йдеться в повідомленні.

Більше всього людей залучили до роботи в Сумській (664 людини), Київській (509 людей) та в Полтавській областях (313 осіб).

Серед основних видів робіт: будівництво захисних споруд, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, розбір завалів тощо.

Раніше повідомлялось, що в Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

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