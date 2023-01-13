До "Армії відновлення" вже залучено майже 4500 безробітних: подробиці

"Ми продовжуємо залучати безробітних до відбудови країни та вже з січня до Армії відновлення долучилось майже 800 осіб, яким держава виплатила за виконання суспільно корисних робіт 5 млн гривень", - зазначила Тетяна Бережна.

Заступниця міністра зазначила, що загалом зі старту проекту в кінці вересня 4,5 тисячі людей. Вони тривалий час були без роботи, а таким чином змогли її отримати. За виконання робіт оплату в розмірі щонайменше 6700 гривень.

Зокрема, нині суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях. Найбільше безробітних залучено у Полтавській області - 1257 осіб, Сумській - 887 осіб, Київській області - 809 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до: