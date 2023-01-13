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До "Армії відновлення" вже залучено майже 4500 безробітних: подробиці

Фото: До "Армії відновлення" вже залучено майже 4500 безробітних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В рамках проекту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт було залучено майже 4500 безробітних, а на оплату їхньої праці направили вже 29 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки України Тетяни Бережної.

"Ми продовжуємо залучати безробітних до відбудови країни та вже з січня до Армії відновлення долучилось майже 800 осіб, яким держава виплатила за виконання суспільно корисних робіт 5 млн гривень", - зазначила Тетяна Бережна.

Заступниця міністра зазначила, що загалом зі старту проекту в кінці вересня 4,5 тисячі людей. Вони тривалий час були без роботи, а таким чином змогли її отримати. За виконання робіт оплату в розмірі щонайменше 6700 гривень.

Зокрема, нині суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях. Найбільше безробітних залучено у Полтавській області - 1257 осіб, Сумській - 887 осіб, Київській області - 809 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

  • розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;

  • облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

  • розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

  • заготівлі дров для військових та населення;

  • розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

  • надання соціальних послуг в "Пунктах незламності"

Раніше ми писали, що в Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

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