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В армії РФ не стало ще 1050 солдатів: Генштаб оновив втрати противника за добу

Фото: російські окупанти втратили 11 тисяч танків за час повномасштабної війни (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 8 на 9 липня, росіяни втратили на фронті ще 1050 солдатів. Також ЗСУ знищили 68 артсистем, 227 дронів і 119 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 029 660 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 000 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 969 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 30 102 (+68) од.;
  • РСЗВ - 1434 од.;
  • засоби ППО - 1193 (+1) од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 44 457 (+227) од.;
  • крилатих ракет - 3439 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 54 575 (+119) од.;
  • спеціальної техніки - 3929 (+2) од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 8 липня, на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Найбільше атак було зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про зведення Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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