В армії РФ не стало ще 1050 солдатів: Генштаб оновив втрати противника за добу

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 8 липня, на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Найбільше атак було зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про зведення Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.