В армии РФ не стало еще 1050 солдат: Генштаб обновил потери противника за сутки

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 8 июля, на фронте было произошло 148 боевых столкновений. Больше всего атак было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

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