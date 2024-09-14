В армії РФ на окупованій Луганській області зросла кількість дезертирів, - ЦНС

Як пише ресурс, підтвердженням цієї інформації є рейди військової поліції Міноборони РФ, які посилено в містах тимчасово окупованої Луганської області. Відтак, в Старобільську, ворог перевіряє документи ледь не в кожного перехожого чоловічої статі.

Крім того, у ЦНС нагадали, що нещодавно отримали документи, які свідчать про ріст злочинності в армії РФ.

"Завдяки небайдужим патріотам отримали документи, які містять звіти росту злочинності в рядах росармії, а також "план основних заходів військово-політичної роботи" з особовим складом в період проведення вихідного дня", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей надсилати інформацію про ворога, його розташування та техніку, оскільки діючи "разом ми наблизимо час перемоги над російським загарбником".