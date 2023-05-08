В армії Литви хочуть створити нову дивізію у відповідь на агресивні плани РФ

Рада національної оборони, що зібралася у понеділок, схвалила пропозицію Міністерства національної оборони щодо формування у Литві військової частини розміром з дивізію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного радника президента Литви з питань національної безпеки Кястутіса Будріса , яку приводить Lrytas.tv.

За його словами, це буде відповіддю на оцінку планів РФ щодо збільшення своїх військових потужностей.

Будріс додав, що країна до 2030 року прагнутиме створити такий підрозділ литовської армії.

Як правило, дивізія, за стандартами НАТО, складається із двох-трьох бригад загальною чисельністю від 5 до 10 тисяч осіб.