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В армии Литвы хотят создать новую дивизию в ответ на агрессивные планы РФ

Фото: Флаг Литвы (pixabay)
Автор: Дмитрий Браславский

Собравшийся в понедельник Совет национальной обороны одобрил предложение Министерства национальной обороны по формированию в Литве воинской части размером с дивизию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного советника президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутиса Будриса, которое приводит Lrytas.tv.

По его словам, это будет ответом на оценку планов РФ по увеличению своих военных мощностей.

Будрис добавил, что страна к 2030 году будет стремиться создать такое подразделение литовской армии.

Как правило, дивизия по стандартам НАТО состоит из двух-трех бригад общей численностью от 5 до 10 тысяч человек.

Напомним, что Комитет национальной безопасности и обороны Сейма Литвы просит Министерство национальной обороны оценить возможность создания совместного с Латвией военного полигона.

Правительство Литвы в течение 10 лет планирует направить на закупку вооружения более 3 миллиардов евро.

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