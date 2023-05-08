В армии Литвы хотят создать новую дивизию в ответ на агрессивные планы РФ

Собравшийся в понедельник Совет национальной обороны одобрил предложение Министерства национальной обороны по формированию в Литве воинской части размером с дивизию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного советника президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутиса Будриса , которое приводит Lrytas.tv.

По его словам, это будет ответом на оценку планов РФ по увеличению своих военных мощностей.

Будрис добавил, что страна к 2030 году будет стремиться создать такое подразделение литовской армии.

Как правило, дивизия по стандартам НАТО состоит из двух-трех бригад общей численностью от 5 до 10 тысяч человек.