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В армії Казахстану створили підрозділи для протидії кібератакам

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Казахстан, Субота 15 жовтня 2022 15:56
В армії Казахстану створили підрозділи для протидії кібератакам Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Збройних силах Казахстану створили підрозділи для протидії інформаційно-психологічному та кібервпливу у військах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Зазначимо, що такий пункт про створення таких підрозділів з'явився у військовій доктрині Казахстану.

"У Збройних силах створено підрозділи для організації протидії інформаційно-психологічному та програмно-технічному (кібер) впливу у військах. Ведеться робота щодо нарощування їх потенціалів та можливостей", - сказано в указі.

Крім того, в указі виділяють основні загрози безпеці Казахстану. У переліку значиться:

  • посилення протистояння між світовими та регіональними "державами" у прагненні змінити існуючий світовий порядок та розширити сфери впливу у світі чи окремих регіонах:
  • зниження ефективності міжнародного права та можливостей міжнародних організацій безпеки у недопущенні та припиненні застосування військової сили у міждержавних відносинах;
  • нарощування обсягів зброї масового ураження у світі, а також створення зброї масової дії, побудованої на нових фізичних принципах;
  • глобалізація тероризму та екстремізму, розширення географії їх дій та сфер діяльності.

Нагадаємо, раніше в Казахстані заявляли, що Росії не вдасться залучити у війну проти України ОДКБ.

Крім того, Казахстан вирішив не видавати дозволів на постійне проживання росіянам, які хотіли виїхати з РФ після оголошення часткової мобілізації.

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