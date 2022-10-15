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В армии Казахстана создали подразделения для противодействия кибератакам

Новина українською →
Казахстан, Суббота 15 октября 2022 15:56
В армии Казахстана создали подразделения для противодействия кибератакам Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Вооруженных силах Казахстана создали подразделения для противодействия информационно-психологическому и кибервоздействию в войсках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что такой пункт о создании таких подразделений появился в военной доктрине Казахстана.

"В Вооруженных силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей", - сказано в указе.

Кроме того, в указе выделяют основные угрозы для безопасности Казахстана. В перечне числится:

  • усиление противостояния между мировыми и региональными "державами" в стремлении изменить существующий мировой порядок и расширить сферы влияния в мире или отдельных регионах:
  • снижение эффективности международного права и возможностей международных организаций безопасности в недопущении и пресечении применения военной силы в межгосударственных отношениях;
  • наращивание объемов оружия массового поражения в мире, а также создание оружия массового воздействия, построенного на новых физических принципах;
  • глобализация терроризма и экстремизма, расширение географии их действий и сфер деятельности.

Напомним, ранее в Казахстане заявляли, что России не удастся вовлечь в войну против Украины ОДКБ.

Кроме того, Казахстан решил не выдавать разрешений на постоянное проживание россиянам, которые хотели уехать из РФ после объявления частичной мобилизации.

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