В армии Казахстана создали подразделения для противодействия кибератакам
В Вооруженных силах Казахстана создали подразделения для противодействия информационно-психологическому и кибервоздействию в войсках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Отметим, что такой пункт о создании таких подразделений появился в военной доктрине Казахстана.
"В Вооруженных силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей", - сказано в указе.
Кроме того, в указе выделяют основные угрозы для безопасности Казахстана. В перечне числится:
- усиление противостояния между мировыми и региональными "державами" в стремлении изменить существующий мировой порядок и расширить сферы влияния в мире или отдельных регионах:
- снижение эффективности международного права и возможностей международных организаций безопасности в недопущении и пресечении применения военной силы в межгосударственных отношениях;
- наращивание объемов оружия массового поражения в мире, а также создание оружия массового воздействия, построенного на новых физических принципах;
- глобализация терроризма и экстремизма, расширение географии их действий и сфер деятельности.
Напомним, ранее в Казахстане заявляли, что России не удастся вовлечь в войну против Украины ОДКБ.
Кроме того, Казахстан решил не выдавать разрешений на постоянное проживание россиянам, которые хотели уехать из РФ после объявления частичной мобилизации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.