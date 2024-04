В армії Ізраїлю прокоментували смертельний удар по гумконвою в Секторі Газа (відео)

"Минулої ночі було вбито сім співробітників "Всесвітньої центральної кухні" (World Central Kitchen, - ред.). WCK - це організація, люди якої працюють по всьому світу, зокрема в Ізраїлі, щоб творити добро в складних умовах. ЦАХАЛ тісно співпрацює зі Всесвітньою центральною кухнею і високо цінує важливу роботу, яку вони виконують", - сказав Халеві у відеозверненні.

Він також повідомив, що ізраїльська армія вже завершила попереднє розслідування атаки. Його результати передали з бази Південного командування ЦАХАЛу.

"Це була помилка, яка стала наслідком неправильної ідентифікації, вночі, під час війни, у дуже складних умовах. Цього не повинно було статися", - пояснив військовий, додавши, що не було жодного "наміру завдати шкоди гуманітарним працівникам WCK".

"Незалежний" орган також розслідуватиме інцидент й оприлюднить свої висновки найближчими днями, сказав Халеві, додавши, що ЦАХАЛ негайно реалізує свої висновки і поділиться ними з WCK разом з іншими відповідними міжнародними організаціями.

"Цей інцидент був серйозною помилкою. Ізраїль воює з ХАМАС, а не з населенням Гази. Ми шкодуємо про ненавмисне заподіяння шкоди членам WCK. Ми від щирого серця поділяємо горе їхніх родин, а також всієї організації Всесвітньої центральної кухні", - сказав начальник штабу Армії оборони Ізраїлю.

“I want to be very clear—the strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification—at night during a war in very complex conditions. It shouldn’t have happened.”



Watch the full statement by IDF Chief of the… pic.twitter.com/JnvoJOTVg9