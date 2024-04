В армии Израиля прокомментировали смертельный удар по гумконвою в Секторе Газа (видео)

"Прошлой ночью были убиты семь сотрудников "Всемирной центральной кухни" (World Central Kitchen, - ред.). WCK - это организация, люди которой работают по всему миру, в том числе в Израиле, чтобы творить добро в сложных условиях. ЦАХАЛ тесно сотрудничает со Всемирной центральной кухней и высоко ценит важную работу, которую они выполняют", - сказал Халеви в видеообращении.

Он также сообщил, что израильськая армия уже завершила предварительное расследование атаки. Его результаты передали с базы Южного командования ЦАХАЛа.

"Это была ошибка, которая стала следствием неправильной идентификации, ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти", - пояснил военный, добавив, что не было никакого "намерения нанести вред гуманитарным работникам WCK".

"Независимый" орган расследует инцидент и обнародует свои выводы в ближайшие дни, сказал Халеви, добавив, что ЦАХАЛ немедленно реализует свои выводы и поделится ими с WCK вместе с другими соответствующими международными организациями.

"Этот инцидент был серьезной ошибкой. Израиль воюет с ХАМАС, а не с населением Газы. Мы сожалеем о непреднамеренном причинении вреда членам WCK. Мы от всей души разделяем горе их семей, а также всей организации Всемирной центральной кухни", - сказал начальник штаба Армии обороны Израиля.

