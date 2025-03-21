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В "Армія+" запустили важливе опитування для реформування військової служби

Україна, П'ятниця 21 березня 2025 18:58
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В "Армія+" запустили важливе опитування для реформування військової служби Фото: важливе опитування для реформування військової служби запустили в "Армія+" (mod.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

У застосунку "Армія+" запустили нове опитування. Завдяки йому Головне управління реагування на кризові ситуації хоче дізнатися про ставлення захисників і захисниць до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Опитування має 16 питань, через які ГУРКС планує виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що завдяки застосунку "Армія+" Міноборони довело, що зміни у війську можливі.

"Необхідна лише платформа, де можна поділитися думкою. Сьогодні запустилося важливе опитування, у якому закликаю брати участь, оскільки воно прямо впливатиме на реформи. Це чудова можливість підсвітити проблему і почати системно її виправляти", - зазначила Черногоренко.

Відомо, що опитування триватиме три тижні. Всі відповіді повністю анонімні.

Загалом, за даними Міноборони, від початку роботи "Армія+" в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 000 відповідей. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які порушено в застосунку.

Найпопулярнішим стало опитування про розвиток програми підтримки військовослужбовців Плюси. Його пройшли майже 45 000 військових.

Нагадаємо, що "Армія+" - це мобільний застосунок, створений для підтримки військовослужбовців України та покращення управління військовими процесами через цифрові технології.

Раніше ми повідомляли про те, що у застосунок "Армія+" додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини.

А вже за тиждень після цього стало відомо, що через "Армія+" подали понад 300 рапортів на повернення з СЗЧ.

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