Армия, волонтеры и церковь: кому больше всего доверяют украинцы

Наибольшим доверием в украинском обществе продолжают пользоваться армия, волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте и церковь. За последний год прослеживается рост доверия к Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

В декабре 2021 года армии доверяют в целом 72% украинцев, а баланс доверия-недоверия составляет +60%. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих выросла на 6 процентных пункта, а баланс доверия - на 8 процентных пунктов.

Также большинство респондентов доверяют волонтерам (68%, баланс +57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс +51%), а церкви доверяют 51% при балансе +27%. В случае волонтеров и церкви показатели не изменились по сравнению с 2020 годом (изменения в пределах погрешности), а в случае обычных людей прослеживается снижение на 4 процентных пункта и доли тех, кто им доверяет, и баланса.

Положительный баланс доверия-недоверия также имеют общественные организации - в целом им доверяют 39% респондентов, а баланс составляет +18% (без значимых изменений по сравнению с 2020 годом).

Остальные 8 институтов в списке имеют отрицательный баланс доверия-недоверия. Фактически, среди респондентов преобладает недоверие институтам центральной власти (президенту, парламенту, правительству), правоохранительным органам (национальная полиция, патрульная полиция, СБУ), СМИ (как украинским, так и российским).

Среди органов власти президенту доверяют 27%, а не доверяют - 50%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет -23%. По сравнению с декабрем 2020 года прослеживается ухудшение показателей: доля тех, кто доверяет президенту, снизилась на 5 процентных пунктов, а баланс доверия - на 10 процентных пунктов.

Несколько лучше ситуация в случае правоохранительных органов: 30-35% доверяют Патрульной полиции, СБУ и Национальной полиции. Баланс доверия колеблется от -2% в случае Патрульной полиции до -14% в случае Национальной полиции. Хотя доля тех, кто доверяет этим институция не изменилась по сравнению с декабрем 2020 года, но баланс во всех трех случаях стал несколько лучше. Значительных региональных различий в доверии правоохранительных органов нет.

Украинским СМИ доверяют 32% респондентов, а баланс доверия-недоверия составляет -7%. По сравнению с декабрем 2020 года прослеживается улучшение баланса доверия-недоверия.

Российским СМИ доверяют 3% респондентов при балансе -75%. По сравнению с декабрем 2020 года значимых изменений не было.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 3-11 декабря 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.