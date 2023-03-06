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"Армія відновлення": 8,5 тисяч безробітних працюють у рамках проєкту

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 17:05
"Армія відновлення": 8,5 тисяч безробітних працюють у рамках проєкту Фото: Армія відновлення на відбудові країни (Fasebook_com_Dmytro Oboronko)
Автор: Олена Черкасець

До проєкту "Армія відновлення" вже залучили 8,5 тисячі безробітних, за виконання робіт учасникам проєкту виплатили майже 56 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Перша віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що проєкт, що спрямований на залучення безробітних людей до виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни, набирає популярності.

Наразі він реалізується вже у 13 областях, на днях долучились Дніпропетровська та Львівська області.

"До виконання суспільно корисних робіт лише з початку цього року було залучено 4900 людей, які були безробітними, а загалом з часу старту проекту залучено 8,5 тисяч осіб. Вони отримують від держави оплату за роботу щонайменше 6700 гривень, що є більшим, ніж середній розмір допомоги з безробіття. За виконання робіт держава виплатила учасникам "Армії відновлення" вже майже 56 млн гривень", - зазначила вона.

Лідерами за кількістю залучених безробітних до виконання суспільно корисних робіт є області:

  • Полтавська - залучено 2 621 особа;
  • Донецька - 1350 осіб;
  • Київська - 1193 особи.

Найчастіше людей залучають до будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг в Пунктах незламності, розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій, тощо.

На 2023 рік в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на організацію суспільно корисних робіт передбачено 104 млн гривень.

З безробітними укладають строкові трудові договори на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 гривень і може дофінансовуватись з місцевих бюджетів чи за рахунок замовників таких робіт.

Нагадаємо, в Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

У Мінекономіки розповіли, до яких суспільних робіт залучили безробітних.

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