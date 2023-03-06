"Армия восстановления": 8,5 тысяч безработных работают в рамках проекта

К проекту "Армия восстановления" уже привлекли 8,5 тысяч безработных, за выполнение работ участникам проекта выплатили почти 56 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко отметила, что проект, направленный на привлечение безработных людей к выполнению общественно полезных работ по восстановлению страны, набирает популярность.

Сейчас он реализуется уже в 13 областях, на днях присоединились Днепропетровская и Львовская области.

"К выполнению общественно полезных работ только с начала этого года было привлечено 4900 человек, которые были безработными, а всего со времени старта проекта привлечено 8,5 тысяч человек. Они получают от государства оплату за работу по меньшей мере 6700 гривен, что больше, чем средний размер пособия по безработице. За выполнение работ государство выплатило участникам "Армии восстановления" уже почти 56 млн гривен", - отметила она.

Лидерами по количеству привлеченных безработных к выполнению общественно полезных работ являются области:

Полтавская - привлечены 2 621 человек;

Донецкая - 1350 человек;

Киевская - 1193 человека.

Чаще всего людей привлекают к строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб, разгрузке и фасовке гуманитарной помощи, предоставлению социальных услуг в Пунктах несокрушимости, разбору завалов и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий и т.д.

На 2023 год в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на организацию общественно полезных работ предусмотрено 104 млн гривен.

С безработными заключают срочные трудовые договоры на период выполнения указанных работ, оплата составляет не менее 6700 гривен и может дофинансироваться из местных бюджетов или за счет заказчиков таких работ.