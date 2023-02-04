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Армія - це привілей, а не покарання. Подоляк висловив думку щодо створення "штафбатів"

Фото: Радник Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на випадки вручення повісток за правопорушення та заявив, що потрібно йти або шляхом юридичної відповідальності, або створити "штрафний батальйон".

Як повідомляє РБК-Україна, таку думку він висловив у інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

Посадовець зазначив, що "армія - привілей, а не покарання", а просто повістка для правопорушників - це "не правильно". Однак, за його словами, відповідне питання потрібно врегулювати із ЗСУ.

"Вибачте, я не дуже люблю цю концепцію (штрафбату - ред.), але, якщо ви хочете йти по цьому шляху, і тоді відправляти таких конкретних людей в такий конкретний батальйон, туди збирати людей, які мають спокутувати кров'ю на найбільш гарячому напрямку війни. Тоді має бути прозора концепція, що вони не йдуть у армію, не будуть дискредитувати армію своєю участю, не будуть бравувати, що їм дали (повістки - ред.), а що це буде таке ж покарання, як ув'язнення", - підкреслив Подоляк.

Радник глави ОП пояснив, що "тоді має бути свідома концепція ЗСУ, тобто Генштаб має заявити, що готовий сформувати такий підрозділ, де будуть відбувати покарання такі люди".

"Це було б правильно. Або ми йдемо по шляху виключно юридичної відповідальності, а це - ув'язнення. Або інший шлях - ми формуємо такий спецпідрозділ, ізольований від армії", - додав посадовець.

Нагадаємо, правила вручення повісток під час воєнного часу.

До речі, ми раніше писали про те, чи можуть вам загрожувати при відмові від повістки або затримувати.

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Офіс президентаВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк