Армія стала стартапом: Бутусов з "Хартії" розповів про кадрові проблеми у війську

Кадрова проблема та створення нових структур

За словами Бутусова, кадрова проблема зараз найбільш гостра, оскільки війна перетворилася на високотехнологічний процес, що складається з дуже багатьох компонентів. Командиру чи командувачу під час підготовки рішення, яке впливає на хід бою, потрібно враховувати десятки й сотні факторів.

Все це, зазначив він, безумовно потребує технологізації роботи. У "Хартії" цей процес відбувається складно - шляхом створення й покращення організаційної структури, просування нових командирів, удосконалення наявної системи.

Зокрема, для проведення штурмових дій у смузі корпусу цього року було створено 23-й штурмовий полк, спеціалізація якого - виключно штурмові та пошуково-ударні дії за допомогою БПЛА. Тобто, за словами Бутусова, вже існує організаційна структура, заточена саме під ці завдання.

Командири батальйонів і командир полку - це люди з необхідним досвідом і навичками, яких підбирали спеціально під виконання цих завдань, незалежно від звання чи того, що записано в особовій справі. Тому створення складних структур для управління складними процесами потребує складної кадрової роботи та чіткої постановки завдань.

"Війна стартапів": автоматизація аналізу та людський капітал

Бутусов зазначив, що коли йдеться про автоматизацію війни й управління, найважливішого значення набуває автоматизація процесів аналізу - фіксації того, що відбулося, і підготовки матеріалів для командирів, які дають змогу швидко зрозуміти перебіг бойових дій.

Він також порушив питання, які саме процеси на полі бою можна змінити за допомогою технологій, а де все ж необхідна фізична присутність людей. За його словами, у "Хартії" це відбувається так само непросто, як і в усій армії, однак це єдиний можливий шлях.

"Зараз армія і кожна військова частина стала стартапом. У нас фактично на фронті - війна стартапів", - зазначив командир.

Військові частини та з'єднання, за його словами, перетворюються на осередки технологічного розвитку та розвитку людського капіталу й компетенцій.