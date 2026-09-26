Армія стала стартапом: Бутусов з "Хартії" розповів про кадрові проблеми у війську

Кадрова проблема у війську загострилася через перетворення бойових дій на високотехнологічний процес, вважає командир роти безпілотних авіаційних систем 23-го штурмового полку у складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з форуму "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", організованого NAUDI та Radio NV.
За словами Бутусова, кадрова проблема зараз найбільш гостра, оскільки війна перетворилася на високотехнологічний процес, що складається з дуже багатьох компонентів. Командиру чи командувачу під час підготовки рішення, яке впливає на хід бою, потрібно враховувати десятки й сотні факторів.
Все це, зазначив він, безумовно потребує технологізації роботи. У "Хартії" цей процес відбувається складно - шляхом створення й покращення організаційної структури, просування нових командирів, удосконалення наявної системи.
Зокрема, для проведення штурмових дій у смузі корпусу цього року було створено 23-й штурмовий полк, спеціалізація якого - виключно штурмові та пошуково-ударні дії за допомогою БПЛА. Тобто, за словами Бутусова, вже існує організаційна структура, заточена саме під ці завдання.
Командири батальйонів і командир полку - це люди з необхідним досвідом і навичками, яких підбирали спеціально під виконання цих завдань, незалежно від звання чи того, що записано в особовій справі. Тому створення складних структур для управління складними процесами потребує складної кадрової роботи та чіткої постановки завдань.
Бутусов зазначив, що коли йдеться про автоматизацію війни й управління, найважливішого значення набуває автоматизація процесів аналізу - фіксації того, що відбулося, і підготовки матеріалів для командирів, які дають змогу швидко зрозуміти перебіг бойових дій.
Він також порушив питання, які саме процеси на полі бою можна змінити за допомогою технологій, а де все ж необхідна фізична присутність людей. За його словами, у "Хартії" це відбувається так само непросто, як і в усій армії, однак це єдиний можливий шлях.
"Зараз армія і кожна військова частина стала стартапом. У нас фактично на фронті - війна стартапів", - зазначив командир.
Військові частини та з'єднання, за його словами, перетворюються на осередки технологічного розвитку та розвитку людського капіталу й компетенцій.
Про потребу технологізації та розвитку компетенцій особового складу йшлося й у колонці засновника Школи наземних роботизованих комплексів Віктора Павлова для РБК-Україна: за його словами, Україна залишається світовим лідером бойового застосування НРК, однак для збереження цієї переваги державі потрібні аудит наявної техніки, аналіз причин різної ефективності підрозділів і єдина система поширення бойового досвіду.