Армія США завдала удару по бойовикам у Сомалі: знищено близько 30 ісламістів

США завдали удару по групі бойовиків у Сомалі, внаслідок якого було знищено близько 30 членів ісламістського угруповання "Аль-Шабааб".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Операція, яку американські військові назвали колективним ударом з метою самооборони, відбулася в п'ятницю приблизно за 260 кілометрів на північ від столиці Могадішо, де національні сили Сомалі зазнали атаки понад 100 бойовиків "Аль-Шабааб".

Африканське командування США, військовий підрозділ американського уряду на континенті, заявило, що внаслідок удару знищено три автомобілі, мирні жителі не постраждали.

За даними уряду Сомалі, бойовики "Аль-Шабааб" штурмували військову базу Сомалі в Галкаді в п'ятницю і вбили щонайменше семеро солдатів. Бойовики підірвали заміновані автомобілі та відкрили вогонь зі зброї, але зрештою були відкинуті.