Армия США нанесла удар по боевикам в Сомали: уничтожены около 30 исламистов

США нанесли удар по группе боевиков в Сомали, в результате которого были уничтожены около 30 членов исламистской группировки "Аль-Шабааб".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Операция, которую американские военные назвали коллективным ударом в целях самообороны, произошла в пятницу примерно в 260 километрах к северу от столицы Могадишо, где национальные силы Сомали подверглись атаке более 100 боевиков "Аль-Шабааб".

Африканское командование США, военное подразделение американского правительства на континенте, заявило, что в результате удара уничтожены три автомобиля, мирные жители не пострадали.

По данным сомалийского правительства, боевики "Аль-Шабааб" штурмовали сомалийскую военную базу в Галкаде в пятницу и убили по меньшей мере семь солдат. Боевики взорвали заминированные автомобили и открыли огонь из оружия, но в конечном итоге были отброшены.