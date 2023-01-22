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Армия США нанесла удар по боевикам в Сомали: уничтожены около 30 исламистов

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Воскресенье 22 января 2023 01:00
Армия США нанесла удар по боевикам в Сомали: уничтожены около 30 исламистов Фото: армия США нанесла удар по исламистским боевикам в Сомали (flickr.com/airmanmagazine)
Автор: Константин Широкун

США нанесли удар по группе боевиков в Сомали, в результате которого были уничтожены около 30 членов исламистской группировки "Аль-Шабааб".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Операция, которую американские военные назвали коллективным ударом в целях самообороны, произошла в пятницу примерно в 260 километрах к северу от столицы Могадишо, где национальные силы Сомали подверглись атаке более 100 боевиков "Аль-Шабааб".

Африканское командование США, военное подразделение американского правительства на континенте, заявило, что в результате удара уничтожены три автомобиля, мирные жители не пострадали.

По данным сомалийского правительства, боевики "Аль-Шабааб" штурмовали сомалийскую военную базу в Галкаде в пятницу и убили по меньшей мере семь солдат. Боевики взорвали заминированные автомобили и открыли огонь из оружия, но в конечном итоге были отброшены.

Ранее сообщалось, что исламисты в столице Сомали, Могадишо, подорвали автомобили у министерства образования. Сообщается, что две заминированные машины врезались в стены министерства. По меньшей мере, 12 человек погибли, также многие получили осколочные ранения.

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Соединенные Штаты Америки Сомали Могадишо
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