Армія США протягом місяця планує звільняти трансгендерів зі служби, - CBS

Згідно з меморандумом Пентагону, протягом 30 днів щодо військових, які мають "діагноз або історію гендерної дисфорії, або демонструють симптоми, що відповідають гендерній дисфорії" буде розглядатись сценарій зі звільненням.

Для отримання дозволу продовжувати службу, військові повинні довести, що вони вони ніколи не намагалися змінити стать, а також продемонструвати "стабільність статі військовослужбовця протягом 36 місяців поспіль без клінічно значущого дистресу або порушень у соціальній, професійній або інших важливих сферах функціонування".

Питання трансгендерів в армії США

Штати зняли заборону на службу трансгендерів у 2016 році під. Згідно з тодішньою політикою:

військові-трансгендери, які вже перебувають на службі - могли робити це відкрито;

новобранців-трансгендерів мали почати приймати до 1 липня 2017-го.

Втім, під час першого терміну президентства Дональда Трампа, вищезгадану дату перенесли на 2018 рік, а пізніше й взагалі скасували цю політику.

Обмеження адміністрації республіканця, після спроб оскаржити їх у суді, набули чинності вже у квітні 2019-го. Наступник Трампа, Джо Байден, скасував обмеження через кілька днів після вступу на посаду у 2021 році.

"Повернувшись на посаду в січні, Трамп видав указ, який знову був спрямований проти військової служби трансгендерів, заявивши: "Висловлення неправдивої гендерної ідентичності: "Вираження фальшивої "гендерної ідентичності", що відрізняється від статі людини, не може відповідати суворим стандартам, необхідним для проходження військової служби", - додає CBS.

Як писало Reuters, Трамп також нещодавно розпорядився визнавати у США тільки дві статі: чоловічу і жіночу.