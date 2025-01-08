Армія РФ зруйнувала деякі позиції українських військ у Часовому Яру та Торецьку

Як зазначають Сили оборони України, на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку. При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

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