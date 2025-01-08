Армія РФ зруйнувала деякі позиції українських військ у Часовому Яру та Торецьку

Російські окупаційні війська штурмували позиції українських сил у Часовому Яру та Торецьку. Загарбники зруйнували деякі позиції ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця" в Telegram.
Як зазначають Сили оборони України, на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку. При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА.
"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.
скриншот deepstatemap.live
Росія продовжує наступальні дії на сході України. Росіяни тиснуть на кількох напрямках фронту, намагаючись прорвати оборони Сил оборони України.
Міста Часів Яр, Торецьк та Курахове наразі є одними з головним точок оборони. Також активні бої точаться на Покровському напрямку. Українські військові зазначають, що окупанти уникають міських боїв у Покровську і хочуть обійти місто.
Крім того, Сили оборони України активізували бойові дії у Курській області після п'яти місяців операції. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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