Армия РФ разрушила некоторые позиции украинских войск в Часовом Яру и Торецке

Российские оккупационные войска штурмовали позиции украинских сил в Часовом Яру и Торецке. Захватчики разрушили некоторые позиции ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.
Как отмечают Силы обороны Украины, на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке. При проведении наступательных действий в городской застройке враг активно применял ударные БПЛА.
"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.
скриншот deepstatemap.live
Россия продолжает наступательные действия на востоке Украины. Россияне давят на нескольких направлениях фронта, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.
Города Часов Яр, Торецк и Курахово сейчас являются одними из главных точек обороны. Также активные бои идут на Покровском направлении. Украинские военные отмечают, что оккупанты избегают городских боев в Покровске и хотят обойти город.
Кроме того, Силы обороны Украины активизировали боевые действия в Курской области после пяти месяцев операции. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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