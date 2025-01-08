Армия РФ разрушила некоторые позиции украинских войск в Часовом Яру и Торецке

Как отмечают Силы обороны Украины, на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке. При проведении наступательных действий в городской застройке враг активно применял ударные БПЛА.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

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