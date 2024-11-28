Армія РФ зосереджує основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Російські обстріли

Сьогодні Росія завдала два ракетних удари із використанням 97 ракет, 23 авіаударів, скинувши при цьому 44 КАБа.

Окрім того, загарбники задіяли для ударів понад сім сотень дронів-камікадзе та здійснили близько 3900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи 11 разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого. До того ж, авіація окупантів завдала ударів по населених пунктах Липці та Нескучне, застосувавши чотири авіабомби.

Двадцять чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Три атаки противника тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська сім разів атакували українських захисників в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Торського, Ямполівки та Тернів.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку наші війська відбили п’ять атак противника в районі Торецька та Диліївки.

Впродовж доби на Покровському напрямку окупанти 50 разів атакували наші позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Дотепер тривають 18 боєзіткнень.

Втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 442 особи вбитими та пораненими, до того ж знищено дві броньовані бойові машини, один міномет, дві одиниці автомобільної техніки, також було пошкоджено один автомобіль та бойову броньовану машину.

Сьогодні на Курахівському напрямку загарбники здійснили 42 спроби просунутись вперед. В основному бої тривають поблизу населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне.

На цьому напрямку втрати противника склали 63 окупанти вбитими та 74 пораненими, знищено один танк, три бойові броньовані машини. Крім того, пошкоджено два танки та п’ять бойових броньованих машин.

На Времівському напрямку сьогодні агресор 20 разів штурмував передній край нашої оборони в районі населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Новопіль, Розлив, Роздольне, Сухі Яли та Новодарівка.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні штурми позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація РФ сьогодні завдала по Курській області 12 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів.