Армія РФ знищила відому бібліотеку у Херсоні: фото руйнувань

"Одне з влучань - по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі - суттєві руйнування", - зазначив він.

Внаслідок обстрілу у бібліотеці спалахнула пожежа. Рятувальники понад півтори години гасили вогонь.

За словами Прокудіна, через ворожу атаку ніхто не постраждав. На опублікованих фото помітно, що будівля бібліотеки дуже пошкоджена, там вибиті вікна, зруйновані деякі конструкції.

Фото: армія РФ знищила відому бібліотеку у Херсоні (t.me/olexandrprokudin)

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Олександр Прокудін повідомив, що зранку окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. На власному подвір'ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму.

Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан - середньої важкості.

Визволення Херсона

Нагадаємо, що рік тому українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Окупація Херсона та правобережної частини області тривала вісім місяців. Наразі російські війська продовжують щодня обстрілювати деокуповані території.

Детальніше про те, як наші війська поверталися до Херсона та чому унікальну операцію складно повторити - читайте у матеріалі РБК-Україна.