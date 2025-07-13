Армія РФ значно відстала від планів літнього наступу, - Зеленський

Глава держави розповів, що сьогодні в нього була нарада з військовими, а також з міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Обговорили з шоловнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини", - йдеться у повідомленні.

Фото: Зеленський на нараді з військовими (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленський поінформував, що Україна бачить наміри та спроби розвитку наступальних дій РФ. Проте кожна така спроба захлинається завдяки стійкості українських військових. Крім того, окупанти відстають від своїх планів наступу.

"Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - сказав глава держави.

Президент додав, що Україна буде відповідати "незмінно жорстко" в на кожен удар по українцях. Зокрема, Сирський доповів про знищення росіян, які забрали життя однорічного хлопчика в Херсонській області.

Окремо Зеленський обговорив підготовку до візиту в Україну спецпредставника Трампа Кіта Келлога, а також роботу з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.

"Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання - відчутно збільшити цей показник, а отже - оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові", - резюмував президент.