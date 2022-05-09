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Армия РФ в Запорожской области изымает у мирных граждан документы, - Генштаб

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Киев, Понедельник 09 мая 2022 07:14
Армия РФ в Запорожской области изымает у мирных граждан документы, - Генштаб Разбитая техника РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводит подготовку к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулько.

Российское командование в Белгородской области сосредоточило до девятнадцати батальонных тактических групп. Продолжается переброска личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

На Донецком направлении российская армия при поддержке авиации и артиллерии не оставляет попыток взять под контроль Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.

На Таврическом направлении враг пытается сковать украинские войска, совершенствует систему логистического обеспечения. На Южнобужском направлении силы противника сосредотачиваются на обстрелах позиций подразделений наших войск.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ВСУ за неделю отбили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники. Также подразделения украинской армии в небе над Донбассом сбили 2 российских самолета, 1 вертолет, 1 крылатую ракету и 33 беспилотника.

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