Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 193 одиниці техніки, - Генштаб

Ракетно-дроновий удар росіян

Минулої ночі армія РФ провела чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну. Головною мішенню удару був Київ та Київська область.

Спочатку терористи масовано атакували столицю й область "Шахедами", опісля вдарили балістикою, а наприкінці атаки запустили кілька крилатих ракет.

Обстрілом пошкоджені житлові будинки й адміністративні споруди, внаслідок прильотів і падіння уламків спалахнули пожежі у кількох районах столиці.

За останніми даними, у Києві загинули 4 людини, понад 10 зазнали поранень.

Зокрема, під час атаки було пошкоджено вхід на станцію метро "Святошин".

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