Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 193 одиниці техніки, - Генштаб

За останню добу з 22 на 23 червня, втрати армії російського агресора на фронті становили 1010 солдатів і 193 одиниці військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Минулої ночі армія РФ провела чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну. Головною мішенню удару був Київ та Київська область.
Спочатку терористи масовано атакували столицю й область "Шахедами", опісля вдарили балістикою, а наприкінці атаки запустили кілька крилатих ракет.
Обстрілом пошкоджені житлові будинки й адміністративні споруди, внаслідок прильотів і падіння уламків спалахнули пожежі у кількох районах столиці.
За останніми даними, у Києві загинули 4 людини, понад 10 зазнали поранень.
Зокрема, під час атаки було пошкоджено вхід на станцію метро "Святошин".
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