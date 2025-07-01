Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 30 червня, на фронті за добу було зафіксовано 111 бойових зіткнень. Найактивнішим був Покровський напрямок.

Зокрема, там загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Русин Яр, Разине, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Вдале, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка.

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