Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 июня, на фронте за сутки было зафиксировано 111 боевых столкновений. Самым активным было Покровское направление.

В частности, там захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка.

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