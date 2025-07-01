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Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 30 июня на 1 июля, россияне потеряли в боях против Украины еще 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 36 артсистем, 144 дрона и 103 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 020 980 (+970) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 983 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 928 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 29 754 (+36) ед;
  • РСЗО - 1427 ед;
  • средства ПВО - 1190 ед;
  • самолетов - 420 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 940 (+144) ед;
  • крылатых ракет - 3436 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53 696 (+103) ед;
  • специальной техники - 3921 ед.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 июня, на фронте за сутки было зафиксировано 111 боевых столкновений. Самым активным было Покровское направление.

В частности, там захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка.

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