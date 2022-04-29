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Армия РФ установила доску позора для тех, кто отказывается воевать с Украиной

Новина українською →
Россия, Пятница 29 апреля 2022 17:29
Армия РФ установила доску позора для тех, кто отказывается воевать с Украиной Фото: российские пленные (gettyimeges)
Автор: Евгений Прокопенко

В полевом лагере российских войск на границе с Украиной установили два стенда с рамками для фотографий для "хороших" солдат РФ, которые рвутся и бой, и "плохих", которые отказываются ехать на войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателя CIT Руслана Левиева в Twitter.

"Полевой лагерь российских войск на границе с Украиной. Буквально-таки картина "Плохой / хороший человек". На первом стенде будут висеть портреты тех, кто отказывается идти воевать против Украины", - говорится в сообщении Левиина.

Эксперт CIT опубликовал фото двух стендов. Один из них-красного цвета со звездой и надписью: "они героически выполняют задание защищая свою Родину". И второй - серый с надписью: "Они предали своих товарищей, бежали с поля боя".

На каждом стенде есть места для размещения фотографий 15 "героев" и "предателей".Армия РФ установила доску позора для тех, кто отказывается воевать с УкраинойАрмия РФ установила доску позора для тех, кто отказывается воевать с Украиной

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала разговор контрактника из российской глубинки Ивана Клименко со своей матерью. Россия набирает в свою армию сторонников нацизма.

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