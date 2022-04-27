Армия РФ терроризирует мирных жителей временно оккупированных районов Запорожья

Во временно захваченном россиянами селе Конские Раздоры Пологовского района Запорожской области оккупанты занимаются мародерством, а также ведут перепись населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.
По сообщениям местных жителей, российские военные поселились в школе, больнице и сельском совете. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы спрятать в них свою военную технику.
На временно оккупированных территориях Запорожской области армия рф пытается вести российское телерадиовещание. В Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры.
К тому же они готовятся с размахом и парадом праздновать 1 и 9 мая, а также пытаются начать учебный процесс в школах и детсадах.
В Мелитопольском районе русские солдаты роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника. В Бердянске захвачено два медицинских учреждения.
Также во временно оккупированной части Запорожской области российские солдаты составляют «списки местных деятелей для похищения» и разыскивают журналистов, чтобы принудить их к сотрудничеству или молчание.
Напомним, на Херсонщине российские оккупанты разрешили аграриям сеять только зерно и подсолнечник и требуют, чтобы фермеры соглашались безвозмездно отдавать большинство будущего урожая захватчикам
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