Армія РФ тероризує мирних мешканців тимчасово окупованих районів Запоріжжя

У тимчасово захопленому росіянами селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області окупанти займаються мародерством, а також ведуть перепис населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховоної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.
За повідомленнями місцевих жителів, російські військові оселилися у школі, лікарні та сільській раді. На території села загарбники риють траншеї, аби заховати у них свою військову техніку.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області армія рф намагається вести російське телерадіомовлення. У Мелітополі окупанти заблокували гуманітарні коридори.
До того ж вони готуються з розмахом і парадом святкувати 1 і 9 травня, а також намагаються почати навчальний процес у школах і дитсадках.
У Мелітопольському районі російські солдати риють окопи в селах, що знаходяться поблизу заповідника. У Бердянську захоплено два медичні заклади.
Також в тимчасово окупованій частині Запорізької області російські солдати складають «списки місцевих діячів для викрадення» та розшукують журналістів, щоб примусити їх до співпраці або мовчання.
Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти дозволили аграріям сіяти тільки зерно і соняшник та вимагають, щоб фермери погоджувалися безоплатно віддавати більшість майбутнього врожаю загарбникам
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