Армія РФ не справляється? Росгвардія відроджує танкові війська та артилерію
Національна гвардія Росії знову отримала танкові підрозділи та артилерію в рамках розширення арсеналу важкої техніки.
Про це заявив керівник Росгвардії Віктор Золотов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Уперше на озброєння було прийнято танки, протитанкові гармати, самохідну артилерію та реактивні системи залпового вогню", – зазначив Золотов.
Зазначимо, що реформа Росгвардії розпочалася після бунту бойовиків ПВК "Вагнера" у 2023 році, коли колона найманців у бронетехніці наблизилася до столиці Росії. Попри те, що повстання було придушене, воно оголило вразливість силових структур РФ.
Станом на січень 2024 року Росгвардія налічувала приблизно 370 тисяч осіб. Золотов заявив про плани збільшення чисельності особового складу як для контролю над територією Росії, так і над окупованими регіонами України.
Що відомо про Росгвардію
Нагадаємо, Росгвардію створили у 2016 році як силову структуру внутрішньої безпеки, яка підпорядковується безпосередньо російському диктатору Володимиру Путіну. Очолює її Золотов - колишній охоронець Путіна та Єльцина - який зазначив, що зробив висновки з провалу путчу 1991 року.
Створення Національної гвардії дало змогу уряду Росії виконувати військові операції всередині країни проти озброєних внутрішніх сил.
Раніше повідомлялось, що окупанти перекинули на Запоріжжя додаткові сили Росгвардії для пошуку серед жителів окупованих районів Запорізької області громадян, які допомагають українським захисникам протидіяти загарбникам.