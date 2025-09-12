Армия РФ не справляется? Росгвардия возрождает танковые войска и артиллерию
Национальная гвардия России снова получила танковые подразделения и артиллерию в рамках расширения арсенала тяжелой техники.
Об этом заявил руководитель Росгвардии Виктор Золотов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Впервые на вооружение были приняты танки, противотанковые пушки, самоходная артиллерия и реактивные системы залпового огня", - отметил Золотов.
Отметим, что реформа Росгвардии началась после бунта боевиков ЧВК "Вагнера" в 2023 году, когда колонна наемников в бронетехнике приблизилась к столице России. Несмотря на то, что восстание было подавлено, оно обнажило уязвимость силовых структур РФ.
По состоянию на январь 2024 года Росгвардия насчитывала около 370 тысяч человек. Золотов заявил о планах увеличения численности личного состава как для контроля над территорией России, так и над оккупированными регионами Украины.
Что известно о Росгвардии
Напомним, Росгвардию создали в 2016 году как силовую структуру внутренней безопасности, которая подчиняется непосредственно российскому диктатору Владимиру Путину. Возглавляет ее Золотов - бывший охранник Путина и Ельцина - который отметил, что сделал выводы из провала путча 1991 года.
Создание Национальной гвардии позволило правительству России выполнять военные операции внутри страны против вооруженных внутренних сил.
Ранее сообщалось, что оккупанты перебросили на Запорожье дополнительные силы Росгвардии для поиска среди жителей оккупированных районов Запорожской области граждан, которые помогают украинским защитникам противодействовать захватчикам.