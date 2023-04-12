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Армія РФ сьогодні атакувала Курахівку касетними боєприпасами: є поранений

Фото: армія РФ сьогодні атакувала Курахівку касетними боєприпасами (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 12 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівку Донецької області. Через атаку касетними боєприпасами з "Ураганів" поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Щойно росіяни обстріляли Курахівку з "Ураганів" касетними боєприпасами - поранено 1 людину", - розповів він.

Крім того, за даними очільника області, напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці - пошкодили будинок.

Крім цього, відомо про 2 поранених жителів Бахмута.

"Ворог уже вщент знищив місто - за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля", - додав він.

Також:

  • 2 людини поранено і 2 приватні будинки пошкоджено у Торецьку;
  • Костянтинівка зазнала обстрілу та ракетного удару - пошкоджено офісне приміщення;
  • протягом ночі тривали обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки;
  • Курахове двічі потрапило під артобстріл;
  • на ранок росіяни двічі обстріляли Очеретине - пошкоджено крамницю.

Як повідомлялось, війська РФ вчора, 11 квітня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого одна людина загинула, а восьмеро поранені.

Додамо, що буквально сьогодні стало відомо про те, що в лікарні померли двоє людей, які отримали важкі поранення під час масового обстрілу центра Слов'янська 27 березня. На зараз 4 людини загинули, 34 отримали поранення.

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Донецька область