Армія РФ просить Кремль посунути дедлайн щодо Донбасу: в ОП розкрили нову дату

За словами Паліси, питання Донбасу залишається одним із ключових у політичних переговорах. Російське політичне керівництво поставило перед військовими завдання вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Виконати його Кремль хоче до 31 грудня 2026 року.

Водночас російське військове керівництво оцінює поставлену задачу інакше. За словами представника ОП, військові переконують політичне керівництво РФ, що встановлений термін є нереалістичним.

"Політичне керівництво РФ ставить військовому керівництву завдання вирішити питання Донбасу, тобто вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, до 31 грудня цього року", - розповів Паліса.

Який дедлайн пропонує армія РФ

Російське військове керівництво, за словами Паліси, просить перенести термін виконання завдання на 31 березня 2027 року.

"Натомість військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня", - зазначив він.

При цьому в Офісі президента не вважають реалістичним навіть цей переглянутий дедлайн.

"Моя суб'єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина", - заявив Паліса.