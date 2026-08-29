Армия РФ просит Кремль подвинуть дедлайн по Донбассу: в ОП раскрыли новую дату

По словам Палисы, вопрос Донбасса остается одним из ключевых в политических переговорах. Российское политическое руководство поставило перед военными задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Выполнить его Кремль хочет до 31 декабря 2026 года .

В то же время, российское военное руководство оценивает поставленную задачу иначе. По словам представителя ОП, военные убеждают политическое руководство РФ, что установленный срок нереалистичен.

"Политическое руководство РФ ставит военному руководству задачу решить вопрос Донбасса, то есть выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до 31 декабря этого года", - рассказал Палиса.

Какой дедлайн предлагает армия РФ

Российское военное руководство, по словам Палисы, просит перенести срок выполнения задания на 31 марта 2027 года .

"Военное руководство убеждает политическое в нереалистичности выполнения этой задачи в указанный срок. Напротив, они просят срок до 31 марта", - отметил он.

При этом в Офисе президента не считают реалистичным даже этот пересмотренный дедлайн.

"Мое субъективное мнение: даже до 31 марта это нереалистичная картина", - заявил Палиса.