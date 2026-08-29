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Армия РФ просит Кремль подвинуть дедлайн по Донбассу: в ОП раскрыли новую дату

11:20 29.08.2026 Сб
2 мин
В российском военном руководстве назвали нынешний термин нереалистичным
aimg Мария Науменко
Фото: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса (president.gov.ua)

Российское командование просит Кремль перенести дедлайн по Донбассу весной 2027 года, поскольку считает выполнение задачи до конца года нереалистичным.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.

По словам Палисы, вопрос Донбасса остается одним из ключевых в политических переговорах. Российское политическое руководство поставило перед военными задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Выполнить его Кремль хочет до 31 декабря 2026 года .

В то же время, российское военное руководство оценивает поставленную задачу иначе. По словам представителя ОП, военные убеждают политическое руководство РФ, что установленный срок нереалистичен.

"Политическое руководство РФ ставит военному руководству задачу решить вопрос Донбасса, то есть выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до 31 декабря этого года", - рассказал Палиса.

Какой дедлайн предлагает армия РФ

Российское военное руководство, по словам Палисы, просит перенести срок выполнения задания на 31 марта 2027 года .

"Военное руководство убеждает политическое в нереалистичности выполнения этой задачи в указанный срок. Напротив, они просят срок до 31 марта", - отметил он.

При этом в Офисе президента не считают реалистичным даже этот пересмотренный дедлайн.

"Мое субъективное мнение: даже до 31 марта это нереалистичная картина", - заявил Палиса.

Россия не в первый раз устанавливает дедлайн для захвата всей Донецкой области. По данным ISW, с начала полномасштабного вторжения Кремль уже 15 раз определял сроки для выполнения этой задачи, однако российские войска не выполнили ни одну из них.

Последний дедлайн предусматривает захват Донбасса до 31 декабря 2026 года. Среди ключевых целей РФ остаются Константиновка, Славянск и Краматорск.

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