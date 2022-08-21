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Армия РФ продвинулась возле Песков, но на других направлениях ВСУ отбили штурмы, - Генштаб

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Украина, Воскресенье 21 августа 2022 18:54
Армия РФ продвинулась возле Песков, но на других направлениях ВСУ отбили штурмы, - Генштаб Фото: ВСУ отбили несколько мощных атак на Донбассе и юге Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска держат оборону на всей линии фронта и за сегодня отбили несколько атак. Однако российские оккупанты имели частичный успех возле Песков Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Северское, Волынское и Полесское направления

Ситуация на севере остается стабильной. Враг проводит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также Россия закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях с 22 по 25 августа.

Армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Муравьи и Железный Мост Черниговской области, Будки и Искрисковщина Сумской области.

Харьковское направление

Из артиллерии и танков оккупанты обстреляли населенные пункты Прудянка, Новое, Русские Тишки, Победа, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

Славянское направление

Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы неподалеку Краснополье, Красного и Долины. Враг пополняет боеприпасы.

Украинские воины отбили штурм в направлении Петрополье - Дмитровка, Пасека - Богородичное. Противник успеха не имел, отошел.

Также оккупанты безрезультатно вели наступление в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка, Долгенькое - Долина, Сулиговка - Дибровное и Петрополье - Карнауховка.

Краматорское направление

Российские войска из танков и артиллерии обстреливали территории неподалеку Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Бахмутское направление

Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы, а из авиации - возле Зайцево, Бахмута и Соледара.

Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское - Бахмутское, Семигорье - Зайцево, Новоселовка - Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил.

Авдеевское направление

Противник обстреливал районы возле населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески. Нанес авиаудары неподалеку Марьинки, Водяного и Красногоровки. Неудачно провел разведку боем в направлении Спартак - Опытное, отошел.

На направлении Лозовский - Пески подразделения противника имеют частичный успех.

Новопавловское и Запорожское направления

Оккупанты массированно обстреливали из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Задействовали авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Луганское - Победа.

Обстрелы также зафиксированы вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополья. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка.

Южнобугское направление

Армия РФ обстреливает всю линию фронта из тяжелого вооружения. Из авиации обстреляли районы возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.

Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлении Александровка - Таврическое, успеха не имел, отошел. На направлении Васильки - Благодатное имеет частичный успех.

Черное и Азовское моря

Россия сосредоточивает в акваториях пять носителей крылатых ракет морского базирования.

В Генштабе призывают украинцев быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 45 тысяч своих военных.

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