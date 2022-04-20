Армия РФ снова предложила защитникам Мариуполя сдаться

"Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, снова предлагают "боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам" с 14:00 20 апреля 2022 г. прекратить боевые действия и сложить оружие", - говорится в заявлении.

Также в обращении говорится о том, что с 13:30 россияне якобы готовы объявить "режим полной тишины" и "гарантируют" его соблюдение.

Того же оккупанты требуют от украинских защитников: "Фактическое начало действия режима тишины обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру "Азовстали". Факт готовности к введению режима тишины должен подтвердиться по всем каналам связи, а с 14:00 украинские защитники должны оставить "Азовсталь" без оружия и боеприпасов.

Со своей стороны, оккупанты анонсируют прекращение боевых действий и отвод своих формирований на безопасное расстояние. В случае отказа россияне также заявили о готовности эвакуировать гражданское население из "Азовстали".