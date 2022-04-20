RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Армія РФ знову запропонувала захисникам Маріуполя здатися

Азовсталь (Фото: censor.net)
Автор: Константин Широкун

На сайті Міністерства оборони РФ опубліковано пропозицію про здачу в полон, адресовану українським захисникам Маріуполя, які зараз тримають оборону на металургійному комбінаті "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

"Збройні Сили Росії, керуючись чисто гуманними принципами, знову пропонують "бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям" з 14:00 20 квітня 2022 р.припинити бойові дії і скласти зброю", - йдеться в заяві.

Також у зверненні йдеться про те, що з 13:30 росіяни нібито готові оголосити "режим повної тиші" і "гарантують" його дотримання.

Того ж окупанти вимагають від українських захисників: "фактичний початок дії режиму тиші обома сторонами позначається підняттям прапорів: з російського боку – червоних, з українського боку – білих по всьому периметру "Азовсталі". Факт готовності до введення режиму тиші повинен підтвердитися по всіх каналах зв'язку, а з 14:00 українські захисники повинні залишити "Азовсталь" без зброї й боєприпасів.

Зі свого боку, окупанти анонсують припинення бойових дій і відведення своїх формувань на безпечну відстань. У разі відмови росіяни також заявили про готовність евакуювати цивільне населення з "Азовсталі".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниМаріуполь