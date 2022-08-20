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Армия РФ полностью утратила прогресс на поле боя, - Пентагон

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Вашингтон, Суббота 20 августа 2022 03:04
Армия РФ полностью утратила прогресс на поле боя, - Пентагон Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Позиции российской армии ослабли, оккупанты не имеют прогресса на поле боя в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закрытый брифинг в Пентагоне.

Высокопоставленный чиновник Пентагона отметил, что россияне несут большие потери и не могут продвигаться вперед.

По его словам, ВСУ успешно ослабляют российские войска на востоке.

Представитель Пентагона также прокомментировал последние события в Крыму, прежде всего, взрывы в Новофедоровке.

"У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы гораздо уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест", - сказал он.

Напомним, недавно заявил президент Владимир Зеленский, что украинские военные и разведка смогли достичь значительных результатов в уничтожении логистики оккупационных войск, складов боеприпасов, командных пунктов и техники.

В последнее время в оккупированном Крыму участились взрывы. Чего стоит инцидент на авиабазе в Саках, где россияне потеряли по меньшей мере 9 самолетов, а еще взрывы под Джанкоем, в Керчи и возле Севастополя.

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