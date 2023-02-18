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Армія РФ почала використовувати повітряні кулі-шпигуни в Україні, - розвідка Естонії

Фото: війська РФ почали використовувати в Україні повітряні кулі для розвідки ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська почали використовувати метеорологічні аеростати для отримання інформації про позиції української ППО.

Про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Цього тижня вперше сталося дивне явище, коли над Києвом спостерігали метеозони. Я не знаю, чи взяла РФ цю ідею від шпигунських аеростатів у США чи ще звідкись, але в будь-якому разі ми бачимо, що ця нова тактика зараз введена", – сказав Гросберг.

За його словами, основна мета відправки метеозондів в Україну — виснажити українську ППО, яка має їх вистежити та знищити, бо невідомо, що вони можуть нести.

"Це витрачає марно зенітне озброєння і виснажує екіпажі. Це також робить зенітні розрахунки видимими внаслідок їхніх дій, тому що тоді ви можете бачити, звідки летять ракети", - пояснив Гросберг.

Він також зазначив, що вартість метеозондів набагато нижча за вартість ракети зенітного комплексу.

"Поки невідомо, як довго це триватиме і як українці надалі відреагують на цей маневр", - додав голова військової розвідки.

Нагадаємо, 15 лютого в Києві та області було оголошено повітряну тривогу, оскільки там зафіксували повітряні цілі.

Пізніше у КДВА розповіли, що у повітряному просторі Києва виявили шість повітряних цілей. За ними відпрацювали системи ППО.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові 15 лютого збили над Київською областю повітряну кулю російських окупантів.

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