ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Армія РФ почала використовувати повітряні кулі-шпигуни в Україні, - розвідка Естонії

Новость на русском →
Субота 18 лютого 2023 00:44
Армія РФ почала використовувати повітряні кулі-шпигуни в Україні, - розвідка Естонії Фото: війська РФ почали використовувати в Україні повітряні кулі для розвідки ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська почали використовувати метеорологічні аеростати для отримання інформації про позиції української ППО.

Про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Цього тижня вперше сталося дивне явище, коли над Києвом спостерігали метеозони. Я не знаю, чи взяла РФ цю ідею від шпигунських аеростатів у США чи ще звідкись, але в будь-якому разі ми бачимо, що ця нова тактика зараз введена", – сказав Гросберг.

За його словами, основна мета відправки метеозондів в Україну — виснажити українську ППО, яка має їх вистежити та знищити, бо невідомо, що вони можуть нести.

"Це витрачає марно зенітне озброєння і виснажує екіпажі. Це також робить зенітні розрахунки видимими внаслідок їхніх дій, тому що тоді ви можете бачити, звідки летять ракети", - пояснив Гросберг.

Він також зазначив, що вартість метеозондів набагато нижча за вартість ракети зенітного комплексу.

"Поки невідомо, як довго це триватиме і як українці надалі відреагують на цей маневр", - додав голова військової розвідки.

Нагадаємо, 15 лютого в Києві та області було оголошено повітряну тривогу, оскільки там зафіксували повітряні цілі.

Пізніше у КДВА розповіли, що у повітряному просторі Києва виявили шість повітряних цілей. За ними відпрацювали системи ППО.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові 15 лютого збили над Київською областю повітряну кулю російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений