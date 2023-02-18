Армия РФ начала использовать воздушные шары-шпионы в Украине, - разведка Эстонии

Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"На этой неделе впервые произошло странное явление, когда над Киевом наблюдали метеозонды. Я не знаю, взяла ли РФ эту идею от шпионских аэростатов в США или откуда-то еще, но в любом случае мы видим, что эта новая тактика сейчас введена", - сказал Гросберг.

По его словам, основная цель отправки метеозондов в Украину — измотать украинскую ПВО, которая должна их выследить и уничтожить, так как неизвестно, что они могут нести.

"Это тратит впустую зенитное вооружение и истощает экипажи. Это также делает зенитные расчеты видимыми в результате их действий, потому что тогда вы можете видеть, откуда летят ракеты", - пояснил Гросберг.

Он также отметил, что стоимость метеозондов намного ниже стоимости ракеты зенитного комплекса.

"Пока неизвестно, как долго это будет продолжаться, и как украинцы в дальнейшем отреагируют на этот маневр", - добавил глава военной разведки.