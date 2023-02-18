Армия РФ начала использовать воздушные шары-шпионы в Украине, - разведка Эстонии
Российские войска начали использовать метеорологические аэростаты для получения информации о позициях украинской ПВО.
Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"На этой неделе впервые произошло странное явление, когда над Киевом наблюдали метеозонды. Я не знаю, взяла ли РФ эту идею от шпионских аэростатов в США или откуда-то еще, но в любом случае мы видим, что эта новая тактика сейчас введена", - сказал Гросберг.
По его словам, основная цель отправки метеозондов в Украину — измотать украинскую ПВО, которая должна их выследить и уничтожить, так как неизвестно, что они могут нести.
"Это тратит впустую зенитное вооружение и истощает экипажи. Это также делает зенитные расчеты видимыми в результате их действий, потому что тогда вы можете видеть, откуда летят ракеты", - пояснил Гросберг.
Он также отметил, что стоимость метеозондов намного ниже стоимости ракеты зенитного комплекса.
"Пока неизвестно, как долго это будет продолжаться, и как украинцы в дальнейшем отреагируют на этот маневр", - добавил глава военной разведки.
Напомним, 15 февраля в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, поскольку там зафиксировали воздушные цели.
Позже в КГВА рассказали, что в воздушном пространстве Киева обнаружили шесть воздушных целей. По ним отработали системы ПВО.
Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные 15 февраля сбили над Киевской областью воздушный шар российских оккупантов.
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