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Армия РФ начала использовать воздушные шары-шпионы в Украине, - разведка Эстонии

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Суббота 18 февраля 2023 00:44
Армия РФ начала использовать воздушные шары-шпионы в Украине, - разведка Эстонии Фото: войска РФ начали использовать в Украине воздушные шары для разведки ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска начали использовать метеорологические аэростаты для получения информации о позициях украинской ПВО.

Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"На этой неделе впервые произошло странное явление, когда над Киевом наблюдали метеозонды. Я не знаю, взяла ли РФ эту идею от шпионских аэростатов в США или откуда-то еще, но в любом случае мы видим, что эта новая тактика сейчас введена", - сказал Гросберг.

По его словам, основная цель отправки метеозондов в Украину — измотать украинскую ПВО, которая должна их выследить и уничтожить, так как неизвестно, что они могут нести.

"Это тратит впустую зенитное вооружение и истощает экипажи. Это также делает зенитные расчеты видимыми в результате их действий, потому что тогда вы можете видеть, откуда летят ракеты", - пояснил Гросберг.

Он также отметил, что стоимость метеозондов намного ниже стоимости ракеты зенитного комплекса.

"Пока неизвестно, как долго это будет продолжаться, и как украинцы в дальнейшем отреагируют на этот маневр", - добавил глава военной разведки.

Напомним, 15 февраля в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, поскольку там зафиксировали воздушные цели.

Позже в КГВА рассказали, что в воздушном пространстве Киева обнаружили шесть воздушных целей. По ним отработали системы ПВО.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные 15 февраля сбили над Киевской областью воздушный шар российских оккупантов.

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