Армія РФ отримала нову версію "Панциря": у Defense Express назвали його особливості

За даними Defense Express, раніше "Панцирь-СМ-СВ" з'являвся лише на виставках та парадах. Однак нещодавно його фото почали публікувати російські воєнкори.

Росіяни почали розробляти "Панцирь-СМ-СВ" ще у 2020-х роках, адже тоді колісний "Панцирь-СМ" не зацікавив військових. Ймовірно, це пов'язано із вадами шасі "КамАЗ. Зокрема, високим центром мас комплексу, через що він часом перекидався на поворотах. Та малою прохідністю й неможливістю супроводжувати бронетехніку на марші по бездоріжжю.

У 2024 році росіяни заявили про перше бойове застосування "Панцирь-СМ-СВ" під час якого він, звісно ж, "підтвердив заявлені характеристики". А вже навесні 2025 року з’явилися перші фотографії комплексу, зроблені за межами публічних заходів. Однак варто зауважити, що судячи з фото, "Панцирь-СМ-СВ" знаходиться на стаціонарній позиції, захищеній габіонами.

Окрім цього комплекс не обладнаний захистом від ударних безпілотників та FPV-дронів гумовими екранами чи протикумулятивними решітками, якими росіяни активно обладнують "Панцирь-С1". Це може свідчити про те, що цей "Панцирь-СМ-СВ" перебуває у глибокому тилу, й захищає російські об'єкти від українських далекобійних дронів

Характеристики "Панцирь-СМ-СВ":

дальність виявлення радаром 75 км;

максимальна дальність ураження ракетами 40 км;

здатність збивати повітряні цілі на швидкості 2 км/с (6 Махів);

здатність збивати балістичні ракети.

Раніше ми писали про те, що Росія ймовірно вперше використала модернізований зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-СМ-СВ" у бойових умовах під час випробувань.