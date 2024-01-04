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Армія РФ обстріляла Станіслав, у селі зникло світло: двоє поранених та загиблий

Фото: армія РФ обстріляла Станіслав 4 січня, у селі зникло світло (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли село Станіслав на Херсонщині 4 січня. Через атаку в населеному пункті зникло світло. Двоє людей поранені, один чоловік загинув.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний місцевий житель. Мої співчуття родині загиблого…" - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автівці, у неї діагностували контузію.

"Потерпілій надається медична допомога. Постраждав й чоловік 1969 року народження. Він відмовився від госпіталізації", - зазначив Прокудін.

Обстріли Станіслава

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, окупанти не вперше обстрілюють село Станіслав, що у Херсонському районі. Наприклад, загарбники цілу ніч "поливали" село з артилерії 2 листопада минулого року. Тоді нарахували 40 "прильотів", загинула жінка. А 19 жовтня через обстріл Станіслава поранення отримав чоловік.

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Херсонська область